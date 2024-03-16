جنان بوشهري أهل الكويت جبلوا منذ القدم على التواصل والتراحم ما يعكس روحهم الطيبة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكدت النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الانتخابية الثالثة د.جنان بوشهري، أن أهل الكويت جبلوا منذ القدم على التواصل والتراحم والتواد فيما بينهم، خصوصا في المناسبات الاجتماعية التي كانت ولاتزال تعكس هذه الروح الطيبة التي تميز هذا المجتمع الصغير في عدده الكبير في إنجازاته.
وقالت د.بوشهري، خلال حفل الاستقبال الذي اقامته في مقرها الانتخابي بالجابرية، إن من سمات أهل الكويت الحرص على وطنهم ومراعاة مصلحته وتغليبها على كل ماهو غال ونفيس، مشددة على أن الحرص على المشاركة في الانتخابات أحد أوجه العمل الوطني.
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