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جنان بوشهري أهل الكويت جبلوا منذ القدم على التواصل والتراحم ما يعكس روحهم الطيبة

3/16/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الانتخابية الثالثة د.جنان بوشهري، أن أهل الكويت جبلوا منذ القدم على التواصل والتراحم والتواد فيما بينهم، خصوصا في المناسبات الاجتماعية التي كانت ولاتزال تعكس هذه الروح الطيبة التي تميز هذا المجتمع الصغير في عدده الكبير في إنجازاته.
وقالت د.بوشهري، خلال حفل الاستقبال الذي اقامته في مقرها الانتخابي بالجابرية، إن من سمات أهل الكويت الحرص على وطنهم ومراعاة مصلحته وتغليبها على كل ماهو غال ونفيس، مشددة على أن الحرص على المشاركة في الانتخابات أحد أوجه العمل الوطني.

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