عبدالله فهاد توحيد الجهود لتحقيق أولويات الشعب من تحسين المعيشة وتوفير الوظائف وصولا للرفاه

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد حفل استقبال بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، تبادل خلاله التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، متمنيا ان يعيده الله على الكويت دائما بالخير والبركات.
وقال فهاد ان الكويت تعيش مرحلة مفصلية، لذا يجب توحيد الجهود للمحافظة على المكتسبات الدستورية، وتحقيق آمال الشعب واولوياته من تحسين معيشة المواطنين وتوفير الوظائف وتحقيق الرفاه، داعيا الجميع إلى المشاركة بإيجابية في الانتخابات التي ستشهدها البلاد في 4 أبريل المقبل.
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