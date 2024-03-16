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عبدالله فهاد توحيد الجهود لتحقيق أولويات الشعب من تحسين المعيشة وتوفير الوظائف وصولا للرفاه

3/16/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد حفل استقبال بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، تبادل خلاله التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، متمنيا ان يعيده الله على الكويت دائما بالخير والبركات.

وقال فهاد ان الكويت تعيش مرحلة مفصلية، لذا يجب توحيد الجهود للمحافظة على المكتسبات الدستورية، وتحقيق آمال الشعب واولوياته من تحسين معيشة المواطنين وتوفير الوظائف وتحقيق الرفاه، داعيا الجميع إلى المشاركة بإيجابية في الانتخابات التي ستشهدها البلاد في 4 أبريل المقبل.

MENAFN16032024000130011022ID1107985764

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