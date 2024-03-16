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البلدية إزالة المخيمات غير الملتزمة اليوم

3/16/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أهابت «البلدية» بأصحاب المخيمات الربيعية إلى الالتزام بإزالتها طواعية بعد انتهاء فترة التخييم الرسمية الجمعة 15 مارس. وقالت «البلدية» إن فرقها الرقابية ستباشر أعمال إزالة المخيمات غير الملتزمة اعتبارا من اليوم الأحد، مؤكدة أن فترة التخييم لن تمدد إلى نهاية شهر رمضان المبارك بعد أن تلقت لجنة المخيمات كتابا رسميا من الهيئة العامة لشؤون البيئة بعدم موافقتها على التمديد. وأوضحت انه لن يسمح بإقامة مخيمات في البر بعد هذا التاريخ، ونهيب بأصحاب المخيمات إلى ضرورة ترك موقع المخيم نظيفا بعد الإزالة للحصول على شهادة نظافة صادرة من هيئة البيئة كشرط أساسي لاسترداد مبلغ التأمين 100 دينار وإيداعه في حساب صاحب الترخيص بعد تقديمه طلب استرداده في «البلدية».

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