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المخالفات المرورية حزم وحسم

3/16/2024 3:06:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بـ «الحزم والحسم في مواجهة المخالفات المرورية وتطبيق القانون على الجميع حفاظا على سلامة مرتادي الطرق».
جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب زيارة تفقدية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى غرفة التحكم المركزي وغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور بمنطقة جنوب الصباحية، حيث كان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بالتكليف اللواء يوسف الخدة وعدد من قيادات المرور. ووفق البيان، استمع الشيخ فهد اليوسف خلال الزيارة إلى إيجاز عن نظام التحكم المركزي والمراقبة المرورية للإشارات الضوئية من خلال كاميرات المراقبة ونظام العد المروري لحجم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات إضافة إلى آلية استقبال الشكاوى المرورية عبر هاتف شكاوى المرور وكذلك انتشار دوريات المرور على مختلف الطرق وتعاملها مع البلاغات.
ووجه الشيخ فهد اليوسف بـ «تنفيذ الاستعدادات المرورية الشاملة بكل حرص ودقة حفاظا على سلامة مرتادي الطرق والانتشار الواسع لدوريات المرور في جميع الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات لضبط كل من يحاول مخالفة قواعد وقوانين المرور والحد من الاختناقات المرورية»، كما وجه بـ «تقييم الوضع المروري في مختلف الأوقات والتعامل مع الاختناقات المرورية أولا بأول لتسيير الحركة المرورية والتعامل مع أي معوقات أو اختناقات مرورية طارئة».

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