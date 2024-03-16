أدوية جديدة يمكن أن تؤخر الفشل الكلوي وتؤجل الحاجة إلى غسيل الكلى

(MENAFN
- Al-Bayan)
هناك أدوية جديدة يمكنها إبطاء تطور مرض الكلى، مما يمنح مئات الآلاف من الأشخاص في سنغافورة ممن يعانون من مرحلة مبكرة من مرض الكلى الأمل، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" اليوم السبت.
ويرجع ذلك إلى نوفمبر 2023 عندما تم إدراج فئة من الأدوية تسمى مثبطات "إس جي إل تي 2" على قائمة الأدوية الأساسية، مما يعني أنها صارت مدعومة.
وقال الدكتور تشوا هورنج روي خبير أمراض الكلى في المستشفى الوطني الجامعي إن مثبطات "إس جي إل تي 2" يمكن أن تبطئ تطور الفشل الكلوي بنسبة 37 %.
وبينما كان يتم التسويق لهذه الأدوية في الأساس باعتبارها دواء لعلاج السكري، فإنه ثبتت فعاليتها في إبطاء تدهور وظائف الكلى لدى مرضى السكري وغيرهم.
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