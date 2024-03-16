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أدوية جديدة يمكن أن تؤخر الفشل الكلوي وتؤجل الحاجة إلى غسيل الكلى

3/16/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


هناك أدوية جديدة يمكنها إبطاء تطور مرض الكلى، مما يمنح مئات الآلاف من الأشخاص في سنغافورة ممن يعانون من مرحلة مبكرة من مرض الكلى الأمل، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" اليوم السبت.

ويرجع ذلك إلى نوفمبر 2023 عندما تم إدراج فئة من الأدوية تسمى مثبطات "إس جي إل تي 2" على قائمة الأدوية الأساسية، مما يعني أنها صارت مدعومة.

وقال الدكتور تشوا هورنج روي خبير أمراض الكلى في المستشفى الوطني الجامعي إن مثبطات "إس جي إل تي 2" يمكن أن تبطئ تطور الفشل الكلوي بنسبة 37 %.

وبينما كان يتم التسويق لهذه الأدوية في الأساس باعتبارها دواء لعلاج السكري، فإنه ثبتت فعاليتها في إبطاء تدهور وظائف الكلى لدى مرضى السكري وغيرهم.

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