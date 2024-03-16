استبعاد الشحات من معسكر منتخب مصر والبديل مصطفى شلبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز من معسكر المنتخب الأول بسبب الإصابة واستدعاء مصطفى شلبي لاعب الزمالك بدلا منه.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي "خضع حسين الشحات لاعب منتخب مصر لأشعة ورنين مغناطيسي بعد أن اشتكى من آلام عضلية خلال فترة الإحماء.

"وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة وأثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية".

وأضاف البيان "وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه".

وذكر الاتحاد بعد ذلك في بيان آخر استدعاء شلبي لاعب الزمالك للمعسكر الحالي للفريق.

وقال الأهلي إن الشحات سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية لتجهيزه لمباراة سيمبا التنزاني.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم 29 مارس الجاري.

وتلعب مصر أمام نيوزيلندا في قبل نهائي بطولة ودية يوم 22 مارس في أولى مباريات المدرب حسن مع المنتخب الملقب بالفراعنة بينما تلعب تونس مع كرواتيا في اليوم ذاته.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الإمارات بمشاركة المنتخبات الأربعة قبل أن يعلن الاتحاد المصري الأربعاء الماضي استضافة البطولة.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 25 مارس على أن يقام النهائي في اليوم التالي.

وتولى حسن الهداف التاريخي لمنتخب بلاده تدريب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونجو الديمقراطية.

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