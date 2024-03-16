الهيدوس قائد منتخب قطر يعتزل اللعب الدولي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم السبت اعتزال قائد المنتخب الأول حسن الهيدوس اللعب الدولي بعد التتويج بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.

وقال الاتحاد عبر حسابه في منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "يتوجه الاتحاد القطري بخالص الشكر والتقدير لقائد منتخبنا الوطني اللاعب حسن الهيدوس عقب قراره اعتزال اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة مع المنتخبات الوطنية امتدت لسنوات طويلة".

وتوج منتخب قطر بكأس آسيا الأخيرة التي استضافتها البلاد بالفوز 3-1 على الأردن في النهائي بمشاركة الهيدوس الذي سجل ثلاثة أهداف في سبع مباريات خاضها بالبطولة.

ولعب الهيدوس 183 مباراة مع منتخب قطر سجل خلالها 41 هدفا وتوج بلقبي كأس آسيا 2019 و2023 بالإضافة لكأس الخليج عام 2014، بالإضافة إلى مشاركته في نهائيات كأس العالم الأخيرة.

وسيكمل مهاجم السد مشواره مع فريقه الذي يتصدر ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 40 نقطة بعد 17 جولة.

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