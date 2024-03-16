إثر اصطدامه بأحد اللاعبين.. وفاة الحارس الشاب تؤجل نهائي كأس موريتانيا



أعلن اتحاد موريتانيا لكرة القدم تأجيل مباراة نهائي كأس الرئيس التي كانت مقررة اليوم السبت لوفاة محمد المختار حارس مرمى الجمارك.

وتوفي الحارس المختار عن 21 عاما صباح اليوم. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تعرض لإصابة في التدريبات بعد اصطدامه بأحد زملائه ليفقد على إثر الالتحام الوعي.

وكان من المقرر أن يلعب الجمارك أمام نواديبو في النهائي في العاصمة نواكشوط اليوم.

وقال الاتحاد الموريتاني للعبة في بيان "قرر الاتحاد بعد التشاور مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والعلاقات مع البرلمان تأجيل المباراة النهائية لكأس رئيس الجمهورية... بسبب المصاب الكبير للكرة الوطنية بوفاة الشاب محمد المختار حارس مرمى المنتخب ونادي الجمارك".

وانتقل المختار إلى الجمارك قادما من نادي نواكشوط عام 2021. وسبق له الانضمام لمنتخب موريتانيا الأول العام ذاته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز