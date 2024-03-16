بايرن يؤكد صحوته ويبقي على حظوظه الضعيفة في لقب الدوري الألماني

أكد بايرن ميونيخ الصحوة التي بدأها في 24 الشهر الماضي مباشرة بعد إعلان رحيل مدربه توماس توخل في نهاية الموسم، وذلك بفوزه الثالث توالياً والرابع في آخر خمس مباريات وجاء على حساب مضيفه دارمشتات متذيل الترتيب بنتيجة كبيرة 5-2 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ومنذ أن أعلن بايرن في 21 فبراير عن رحيل توخل عن الفريق في نهاية الموسم على خلفية ثلاث هزائم متتالية ضد باير ليفركوزن المتصدر (0-3) وبوخوم (2-3) في الدوري ولاتسيو الإيطالي (0-1) في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، انتفض النادي البافاري وخرج منتصراً في أربع من مبارياته الخمس وتعادل في الأخرى.

وتأهل في هذه السلسلة الى ربع نهائي دوري الأبطال بفوزه على لاتسيو 3-0 إياباً، كما اكتسح ماينتس 8-1 في المرحلة الماضية من الدوري، وصولاً الى الفوز على دارمشتات الذي كان السادس له من أصل ست مواجهات جمعته مع الأخير في "بوندسليغا".

وبفوزه التاسع عشر للموسم والأول له خارج الديار في كافة المسابقة منذ تغلبه على أوغسبورغ 3-2 في 27 ديسمبر في الدوري، أبقى بايرن على حظوظه الضعيفة بإحراز اللقب للمرة الثانية عشرة توالياً بتقليصه الفارق الذي يفصله عن ليفركوزن المتصدر الى سبع نقاط، وذلك قبل مباراة الأخير مع مضيفه فرايبورغ الأحد.

وتحضر فريق توخل بشكل جيد لما ينتظره بعد النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات الوطنية، إذ يتواجه في المرحلة المقبلة على أرضه مع غريمه بوروسيا دورتموند رابع الترتيب.

وخلافاً لمباراة الذهاب التي خرج منها منتصراً بنتيجة كاسحة 8-0، وجد بايرن نفسه متخلفاً أمام مضيفه القابع في ذيل الترتيب بعدما فشل في ترجمة محاولاته العشر في نصف الساعة الأول، وذلك بهدف لتيم سكاركه بعد تمريرة من النمسوي ماتياس هونساك (28).

لكن رد بايرن جاء سريعاً، إذ أدرك التعادل في الدقيقة 36 حين توغل ألكسندر بافلوفيتش قبل أن يعكس الكرة التي وصلت الى الإنكليزي هاري كاين ومنه الى جمال موسيالا الذي أودعها الشباك.

كاين يدخل التاريخ

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، ضرب كاين بهدف التقدم بكرة رأسية بعد عرضية يوزوا كيميتش (1+45)، رافعاً رصيده الى 31 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري، و37 في 35 مباراة خاضها حتى الآن في كافة المسابقات خلال موسمه البافاري الأول.

وبذلك، بات مهاجم توتنهام السابق أول لاعب يسجل أكثر من 30 هدفاً في موسمه الأول في الدوري، متفوقاً على أوفي زيلر الذي سجل 30 هدفاً مع هامبورغ في الموسم الأول من الدوري بمسماه الحالي "بوندسليغا" 1963-1964.

وبدأ بايرن الشوط الثاني بضربة بعد إصابة بافلوفيتش الذي اضطر لترك مكانه الى النمسوي كونراد لايمر (58)، إلا أن ذلك لم يؤثر على اندفاع الضيف الذي حسم النتيجة بشكل كبير بفضل موسيالا مجدداً وذلك بعد مجهود فردي وتلاعبه بأكثر من مدافع في منطقة الجزاء قبل التسديد في الشباك (64).

ومن أول لمسة له للكرة، تمكن العائد مؤخراً من الإصابة سيرج غنابري من إضافة الهدف الرابع بعد تمريرة متقنة من المتألق موسيالا (74).

وتعرض بايرن بعدها لضربة أخرى بإصابة كاين خلال محاولته متابعة كرة مرتدة من العارضة بعد محاولة من موسيالا، فارتطم الإنكليزي بالقائم الأيسر، تاركاً مكانه للكاميروني إريك تشوبو موتينغ (82) الذي لعب دوراً في الهدف الخامس بعدما سيطر على الكرة بصدره على باب المرمى ثم تركها للبديل الآخر الفرنسي ماتيس تيل الذي تابعها في الشباك (3+90).

وكانت نهاية المهرجان التهديفي بهدف لأصحاب الأرض عبر السويدي أوسكار فيلهيلمسون (5+95).

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