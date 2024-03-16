توزيع أشواط السباق المؤجل على مضمار العين للفروسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سعادة فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام سباقات الخيل بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف ، توزيع أشواط السباق ال 11 للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة الذي تم تأجيله أخيراً بسبب "التقلبات الجوية"، على السباقات المتبقية في الموسم الحالي بالشروط نفسها المعمول بها.
وأشار سعادة الرحماني إلى أن السباق الذي تم تأجيله بسبب هذه الظروف لن تتم إعادته بسبب ضيق الوقت مع اقتراب الموسم الحالي من نهايته حسب الأجندة المقررة للسباقات في النادي.
وأثنى نائب رئيس اللجنة المنظمة على النجاح الفني والجماهيري للسباقات على مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، واستقطاب الخيول العربية الأصيلة المسجلة خلال سباقات الموسم الحالي، من خلال تسهيل الإجراءات للملاك والمدربين ليتسنى لهم مشاركة خيولهم في السباقات.
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