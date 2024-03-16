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توزيع أشواط السباق المؤجل على مضمار العين للفروسية

3/16/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سعادة فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام سباقات الخيل بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف ، توزيع أشواط السباق ال 11 للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة الذي تم تأجيله أخيراً بسبب "التقلبات الجوية"، على السباقات المتبقية في الموسم الحالي بالشروط نفسها المعمول بها.

وأشار سعادة الرحماني إلى أن السباق الذي تم تأجيله بسبب هذه الظروف لن تتم إعادته بسبب ضيق الوقت مع اقتراب الموسم الحالي من نهايته حسب الأجندة المقررة للسباقات في النادي.

وأثنى نائب رئيس اللجنة المنظمة على النجاح الفني والجماهيري للسباقات على مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، واستقطاب الخيول العربية الأصيلة المسجلة خلال سباقات الموسم الحالي، من خلال تسهيل الإجراءات للملاك والمدربين ليتسنى لهم مشاركة خيولهم في السباقات.

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