رئيس الموساد يستأنف غداً في الدوحة محادثات وقف إطلاق النار في غزة



قال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز اليوم السبت إنه من المتوقع أن يستأنف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في الدوحة غدا الأحد في رد مباشر على اقتراح جديد قدمته حركة حماس.

وأضاف المصدر أن المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة.

وقالت إسرائيل أمس الجمعة إنها سترسل وفدا إلى الدوحة لكنها لم تحدد موعدا لإرساله أو من سيشارك فيه. ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني ​​قبل استئناف المحادثات.

ولم يتسن على الفور التواصل مع مسؤولين إسرائيليين للتعقيب اليوم السبت لأنه عطلة لدى اليهود.

وشارك برنياع في المحاولات السابقة التي استهدفت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وفي نوفمبر، جرى الاتفاق على هدنة قصيرة وتطبيقها بعد مشاركته في محادثات الدوحة.



وأدى أحدث اجتماع له مع رئيس الوزراء القطري في يناير إلى التوصل إلى اقتراح لوقف مؤقت لإطلاق النار رفضته حماس في نهاية المطاف.

وقدمت حماس هذا الاسبوع اقتراحاً جديداً لوقف اطلاق النار للوسطاء والولايات المتحدة حليفة اسرائيل يتضمن إطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

وفشلت جميع الجهود التي بذلت هذا العام للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإتمام عملية التبادل رغم تزايد الضغوط الدولية جراء الخسائر البشرية الناجمة عن الحملة البرية والجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عندما شن مسلحو حماس هجوما على إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 253 رهينة، بحسب الإحصائيات الإسرائيلية.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 31500 فلسطيني، منهم 70 بالمئة تقريبا من النساء والأطفال.

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