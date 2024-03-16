حملة وقف الأم تصدر 120 ألف سند مشاركة عبر موقعها الإلكتروني خلال 4 أيام



تحظى حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، بتفاعل مجتمعي واسع، وبتسابق على دعم الحملة عبر قنوات المساهمة المختلفة.

وبعد أربعة أيام على انطلاقها، أصدرت الحملة، من خلال موقعها الإلكتروني، أكثر من 120 ألف سند مشاركة في الحملة للمتبرعين بأسماء أمهاتهم برا بهن وعرفانا بعطائهن.

وكانت الحملة أتاحت منذ انطلاقها، إمكانية حصول المتبرع على سند المشاركة بلغة ملؤها المحبة والتقدير، وتقديمها كهدية إلى والدته، باعتبارها صدقة جارية عنها تساهم في إنشاء الصندوق الوقفي لنشر نور العلم في المجتمعات الأقل حظا، وتمكين الملايين من الحصول على فرص لاكتساب المعارف والمهارات والارتقاء بحياتهم نحو الأفضل.

ويجسد التفاعل الكبير مع حملة "وقف الأم" رسوخ ثقافة البذل والعطاء في مجتمع الإمارات، كما يعكس هذا الإقبال المجتمعي، نجاح الحملة في استثمار الأفكار المبتكرة، وتنويع قنوات المساهمة وتيسير عملية التبرع لكل من يرغب في المساهمة باسم والدته لإنشاء صندوق وقفي لدعم التعليم حول العالم.

مودة وتراحم



وتستهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، في "وقف الأم"، وإبراز دور الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

وتسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، كما تسعى إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظا عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار المجتمعات.

قنوات المساهمة





ومنذ إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، تستقبل حملة "وقف الأم" المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي، الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضا المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة "أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي "دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق“دبي الآن” DubaiNow، تحت فئة"التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز