توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الأثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س

الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 05:13 والجزر الأول عند الساعة 07: 22 .

بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة 01:58. الجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 21:54.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 35 22 75 20

دبي 33 23 70 20

الشارقة 33 22 75 20

عجمان 32 21 70 40

أم القيوين 31 23 60 20

رأس الخيمة 33 23 70 25

الفجيرة 30 22 85 40

العـين 35 23 65 25

ليوا 36 24 65 25

الرويس 31 21 90 30

السلع 30 22 90 35

دلـمـا 27 22 90 55

طنب الكبرى / الصغرى 29 23 95 75

أبو موسى 24 23 95 80

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