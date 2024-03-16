عبد الرحمن آل صالح: ضم نخيل وميدان تحت دبي القابضة يرتقي بالكفاءة المالية وبتنافسية الإمارة

قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن الإمارة مقبلة على قفزة نوعية في قيمة العلامة التجارية لدبي، بفضل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بضم شركتي نخيل وميدان تحت مظلة مجموعة دبي القابضة، لتشكيل كيان اقتصادي عالمي يصبح أكثر كفاءة مالياً.





وأكد آل صالح أن من شأن هذا الضم ترسيخ سمعة دبي والنهوض بالقدرات التنافسية للإمارة في الساحة الاستثمارية العالمية، من خلال استقطاب المستثمرين إلى دبي بوصفها اليوم معقلًا للفكر المؤسسي والاستثماري الحديث، تدير شؤونَه قيادات فذة ذات رؤية بعيدة، من أبرزهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معتبراً أن هذه الخطوة ستدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، نظراً لتنوع المحفظة الاستثمارية الناجمة عن الكيان الجديد واتساعها.





وأضاف معاليه: «تعد الشركة القابضة الجديدة مساراً معززاً للنمو الاقتصادي المستدام وممكّناً جديداً للتنويع الاقتصادي في الإمارة، من خلال خلق منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة في قطاعات وأنشطة استراتيجية عدة.

كما يمثل الكيان الجديد ضماناً لتطبيق المنافسة العادلة واستدامتها في الاقتصاد المحلي، وداعماً جديداً ذا طبيعة خاصة لعناصر الاستدامة المالية في حكومة دبي».

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