ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني



عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه أوساسونا 4 /2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه خيتافي في وقت لاحق من اليوم السبت، وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي غدا الأحد مع أتلتيكو مدريد.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة الرابعة عن طريق فينسيوس جونيور، وبعده بثلاث دقائق أدرك أوساسونا التعادل عن طريق أنتي بوديمير.

وفي الدقيقة 18 سجل داني كارفخال الهدف الثاني للريال، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثالث في الدقيقة 61، ويعود فينسيوس للتسجيل مجددا في الدقيقة 64 مختتما رباعية الريال.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إيكير مونيوث الهدف الثاني لأوساسونا.

ومع بداية المباراة، كان ريال مدريد الطرف الأكثر ضغطا واستحواذا، فيما تراجع أوساسونا إلى الخلف خشية تلقي هدف مبكر في شباكه.

وفي الدقيقة الرابعة، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول عن طريق فينسيوس جونيور، الذي خطف الكرة من مدافع أوساسونا أمام منطقة الجزاء، لينطلق بالكرة ويضعها في شباك سيرخيو هيريرا حارس أوساسونا.

ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط ليدرك أوساسونا التعادل عبر أنتي بوديمير، الذي تلقى كرة عرضية من خلال ركنية، ليوجهها بضربة رأس وتصل لزميله جورج هيراندو الذي مررها له مجددا ليضع بوديمير الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة التاسعة أهدر فينسيوس فرصة تسجيل الهدف الثاني للريال، بعدما انفرد بمرمى هيريرا، لكن تسديدته تصدى لها حارس أوساسونا لتضيع على الريال فرصة إضافة الهدف الثاني.

وواصل الريال ضغطه في المباراة، وتقدم للأمام بحثا عن تسجيل هدف ثان، فيما بادله أوساسونا الهجمات ولكن على فترات.

وفي الدقيقة 18، سجل ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق داني كارفخال، حيث تلقى تمريرة من فيدريكو فالفيردي داخل منطقة الجزاء ليسددها في شباك الحارس هيريرا محرزا هدف التقدم.

وحاول ريال مدريد فيما تبقى من دقائق الشوط الأول، مضاعفة تقدمه، لكن دفاع أوساسونا وحارسه هيريرا، حالا دون حدوث ذلك، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الريال 2 /1.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة، حيث اكتفى لاعبو ريال مدريد بالتمريرات القصيرة فيما بينهم، بينما حاول أوساسونا الحفاظ على مرماه، مع شن بعض الهجمات المرتدة بين الحين والأخر.

وفي الدقيقة 61 سجل ريال مدريد الهدف الثالث عن طريق براهيم دياز، حيث لعب الحارس أندري لونين كرة طويلة من مرماه، ليوجهها فالفيردي بضربة رأس لدياز الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة في الشباك.

ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط، حتى سجل الريال هدفه الرابع عن طريق فينسيوس، الذي تلقى تمريرة أخرى من المتألق فالفيردي، ليسددها في الشباك مسجلا الهدف الرابع.

وبعد الهدف الرابع، قلل الريال من هجماته على مرمى أوساسونا مكتفيا بالنتيجة، فيما حاول الأخير تسجيل هدف ثان، وهو ما حدث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عن طريق إيكير مونيوث، الذي تلقى كرة عرضية من زميله أريسو داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في الشباك مباشرة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز الريال 4 /2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز