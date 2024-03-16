الكويت.. سحب الجنسية من 26 شخصاً لهذه الأسباب

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بصدور 4 مراسيم وقرارات تقضي بسحب الجنسية من 26 شخصا، لأسباب مختلفة.

وحسب

الصحيفة فقد

جاءت المراسيم بناء على قانون الجنسية الذي ينص "على سحب الجنسية اذا كانت قد منحت عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة"، و"سحب الجنسية إذا حكم على الشخص خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة".

كما جاءت بناء على المادة 21 مكرر والتي تنص على "معاقبة كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية".

ونقلت "القبس" عن مصدر أن القرارات تتوالى لسحب الجنسية من المزورين وممن حصلوا عليها عن طريق الغش.

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