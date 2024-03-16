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ديوكوفيتش ينسحب من بطولة ميامي المفتوحة للتنس

3/16/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا أنه لن يشارك في بطولة ميامي المفتوحة للتنس في محاولة من اللاعب الصربي (36 عاما) لتقليل عدد البطولات التي يشارك فيها هذا العام.

وقال ديوكوفيتش عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "في هذه المرحلة من مسيرتي أقوم بموازنة جدول أعمالي الخاص والمهني.

"أتأسف لأنني لن أخوض تجربة (اللعب أمام) مجموعة من أفضل المشجعين وأكثرهم حماسا في العالم".

وفاز ديوكوفيتش ببطولة ميامي ست مرات آخرها عام 2016.

وتعرض الفائز بالبطولات الأربع الكبرى 24 مرة لخسارة مفاجئة أمام الإيطالي لوكا ناردي المصنف 123 في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز يوم الاثنين.

ويسعى ديوكوفيتش للفوز بأول لقب له في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين هذا العام خلال موسم الملاعب الرملية.

وتنطلق منافسات الدور الرئيسي لبطولة ميامي يوم الأربعاء.

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