أغرب طلب من الشرطة الكندية: اتركوا مفاتيح سيارتكم عند الباب

(MENAFN
- Al-Bayan)
في الغالب يتقبل المرء أي نصيحة من الشرطة خاصة أنها دائما تأتي في صالح المواطنين ، ولكن الشرطة الكندية كان لها رأي آخر.
وأثارت شرطة تورونتو الغضب بعد أن نصحت السكان بترك مفاتيح سياراتهم عند الباب الأمامي والسماح للصوص بأخذ سياراتهم.
وتأتي هذه النصيحة الصادمة في الوقت الذي ارتفعت فيه سرقة السيارات بنسبة 150 بالمئة على مدى ست سنوات في أكبر مدن كندا ، مما أجبر السكان على إخفاء سياراتهم في أماكن سرية وتحصينها بالأمن على مدار الساعة .
وفي اجتماع عام عقد مؤخرًا حول سلامة المجتمع في إيتوبيكوك، تناول قائد شرطة تورونتو
ماركو ريكياردي المشكلة وقدم نصيحته المثيرة للجدل.
وقال " لمنع احتمالية التعرض للهجوم في منزلك، اترك مفاتيح سيارتك عند باب منزلك الأمامي، لأن اللصوص يقتحمون المنازل فقط لسرقة السيارات. إنهم لا يريدون أي شيء آخر".
أثارت هذه النصيحة الغريبة غضب السكان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أرجع الكثيرون سرقة السيارات المتفشية إلى قواعد الكفالة والحكم المتساهلة ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وقال ريكياردي إن السكان يمكنهم تجنب اقتحامات المنازل المحتملة من خلال ترك مفاتيح السيارات عند الأبواب الأمامية.
وأضاف "الكثير ممن تعتقلهم الشرطة يحملون أسلحة معهم. ليس بنادق لعبة. إنها أسلحة حقيقية، وهي محملة".
وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ساخراً : "فقط اترك السيارة تعمل في نهاية الممر الخاص بك. لماذا تجعلهم يسيرون على طول الطريق حتى الباب الأمامي؟
وأشارت موجة من التعليقات إلى أن نصح الأفراد بإعطاء مفاتيحهم للصوص المسلحين أمر غير منطقي ويمكن أن يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة.
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