أغرب طلب من الشرطة الكندية: اتركوا مفاتيح سيارتكم عند الباب

في الغالب يتقبل المرء أي نصيحة من الشرطة خاصة أنها دائما تأتي في صالح المواطنين ، ولكن الشرطة الكندية كان لها رأي آخر.

وأثارت شرطة تورونتو الغضب بعد أن نصحت السكان بترك مفاتيح سياراتهم عند الباب الأمامي والسماح للصوص بأخذ سياراتهم.

وتأتي هذه النصيحة الصادمة في الوقت الذي ارتفعت فيه سرقة السيارات بنسبة 150 بالمئة على مدى ست سنوات في أكبر مدن كندا ، مما أجبر السكان على إخفاء سياراتهم في أماكن سرية وتحصينها بالأمن على مدار الساعة .

وفي اجتماع عام عقد مؤخرًا حول سلامة المجتمع في إيتوبيكوك، تناول قائد شرطة تورونتو

ماركو ريكياردي المشكلة وقدم نصيحته المثيرة للجدل.

وقال " لمنع احتمالية التعرض للهجوم في منزلك، اترك مفاتيح سيارتك عند باب منزلك الأمامي، لأن اللصوص يقتحمون المنازل فقط لسرقة السيارات. إنهم لا يريدون أي شيء آخر".

أثارت هذه النصيحة الغريبة غضب السكان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أرجع الكثيرون سرقة السيارات المتفشية إلى قواعد الكفالة والحكم المتساهلة ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وقال ريكياردي إن السكان يمكنهم تجنب اقتحامات المنازل المحتملة من خلال ترك مفاتيح السيارات عند الأبواب الأمامية.

وأضاف "الكثير ممن تعتقلهم الشرطة يحملون أسلحة معهم. ليس بنادق لعبة. إنها أسلحة حقيقية، وهي محملة".



وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ساخراً : "فقط اترك السيارة تعمل في نهاية الممر الخاص بك. لماذا تجعلهم يسيرون على طول الطريق حتى الباب الأمامي؟



وأشارت موجة من التعليقات إلى أن نصح الأفراد بإعطاء مفاتيحهم للصوص المسلحين أمر غير منطقي ويمكن أن يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة.

