فيفا يُوقف مدرباً عراقياً بتهمة إهانة إعلامية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف عماد محمد، مدرب منتخب العراق للشباب لمدة 6 أشهر بتهمة "إهانة" إعلامية عراقية معروفة، اتهمت عماد بتوجيه "إهانات" لها في ضوء مشاركة منتخب العراق في بطولة كأس العالم في الأرجنتين 2023.

واصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانا جاء فيه: في الوقت الذي تلقى فيه الاتحاد العراقي لكرة القدم قرار الاتحاد الدولي "فيفا" يإيقاف مدرب منتخب الشباب، عماد محمد عن التدريبِ لمدة 6 أشهر، نتيجة ما أسماها "توجيه إهانات إلى إحدى الإعلاميات" ، فإن الاتحاد سيواصل دفاعه عن مدرب منتخب شباب العراق، الذي تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، وهو واحد من أبناء اللعبة المهمين من الذين مثلوا المنتخبات العراقية لسنوات طويلة، ولن يدخر الاتحاد جهوده في الدفاع عنه.

وقدم الاتحاد العراقي استئنافاً لقرار "فيفا" وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مبديا استغرابه من "تدويل" القضية لدى "فيفا"، ما نتج عنه تداعيات انتهت بقرار حرمان المدرب عماد محمد، مع التأكيد على أن ما حصل كان قبل أكثر من 10 أشهر مضت، وتحديدا في فترة كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين 2023.

وأشار الاتحاد العراقي إلى أنه ينتظر قرار الاستئناف، ويتطلعُ بثقة إلى إلغاء قرار الحرمان، وعودة عماد محمد إلى التدريب.

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