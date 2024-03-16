مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد جمعة النابودة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (السبت) واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.
وقدّم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد وأنجاله داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.
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