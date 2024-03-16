مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد جمعة النابودة

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (السبت) واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.

وقدّم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد وأنجاله داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

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