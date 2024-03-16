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مصر: نرحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين

3/16/2024 2:48:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 3 (كونا) -- أكدت مصر اليوم السبت أنها تقدر وترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في رد للمتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير أحمد أبو زيد على استفسار لعدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن موقف مصر تجاه ما تم الإعلان عنه إزاء وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة.
وأعرب المتحدث الرسمي عن الشكر لكل الأطراف الدولية والإقليمية التي أسهمت في تيسير وصول تلك المساعدات عبر الممر البحري.
وأضاف أن مصر تواصل بذل الجهود كافة من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح وعبر الإنزال الجوي.
وطالب المتحدث الاحتلال الإسرائيلي بإزالة العوائق والقيود التي يضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية ودعوته إلى تشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون بينها وبين مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) وقبرص عبر الممر البحري الى غزة انطلاقا من ميناء لارنكا القبرصي.
وتتواصل التحذيرات من مجاعة في غزة بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال ومسلسل التجويع المستمر الذي لا يميز بين الكبار والأطفال والنساء. (النهاية)

ا س م / م م ج




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