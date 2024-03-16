مصر: نرحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 3 (كونا) -- أكدت مصر اليوم السبت أنها تقدر وترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في رد للمتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير أحمد أبو زيد على استفسار لعدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن موقف مصر تجاه ما تم الإعلان عنه إزاء وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة.
وأعرب المتحدث الرسمي عن الشكر لكل الأطراف الدولية والإقليمية التي أسهمت في تيسير وصول تلك المساعدات عبر الممر البحري.
وأضاف أن مصر تواصل بذل الجهود كافة من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح وعبر الإنزال الجوي.
وطالب المتحدث الاحتلال الإسرائيلي بإزالة العوائق والقيود التي يضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية ودعوته إلى تشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون بينها وبين مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) وقبرص عبر الممر البحري الى غزة انطلاقا من ميناء لارنكا القبرصي.
وتتواصل التحذيرات من مجاعة في غزة بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال ومسلسل التجويع المستمر الذي لا يميز بين الكبار والأطفال والنساء. (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN16032024000071011013ID1107985660
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