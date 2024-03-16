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الإمارات ومصر تدينان الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال

3/16/2024 2:48:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 3 (كونا) -- دانت الإمارات ومصر اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية (مقديشو) وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف و"الإرهاب" التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وتقدمت الوزارة بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الصومالية والشعب الصومالي ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الصومال ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي المشين متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت الوزارة تضامن مصر ودعمها الكامل للصومال في مواجهة محاولات زعزعة استقراره وسلامته.
وأعربت عن إدانتها الشديدة لجميع صور العنف والتطرف والإرهاب مطالبة بتضافر الجهود الدولية للتصدي لها وتجفيف منابعها.
بدوره دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون من حركة (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) على فندق في العاصمة الصومالية وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين.
وأكد البرلمان العربي في بيان استنكاره الشديد لهذا الهجوم الارهابي وتضامنه ووقوفه التام مع الصومال في مواجهة تلك الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره داعيا المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.
وجدد البرلمان العربي موقفه الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب معربا عن خالص التعازي والمواساة لقيادة وحكومة وشعب الصومال ولأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وكان مسلحون ينتمون إلى حركة (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) داهموا يوم الأول من أمس الخميس فندق (سيل) في (مقديشو) ما أوقع ستة قتلى و10 جرحى غير أن قوات الشرطة الصومالية تمكنت لاحقا من قتل منفذي الهجوم الارهابي خلال عملية أمنية. (النهاية) س خ م / ا س م / م م ج

MENAFN16032024000071011013ID1107985659

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