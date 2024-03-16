الإمارات ومصر تدينان الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 3 (كونا) -- دانت الإمارات ومصر اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية (مقديشو) وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف و"الإرهاب" التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وتقدمت الوزارة بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الصومالية والشعب الصومالي ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الصومال ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي المشين متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت الوزارة تضامن مصر ودعمها الكامل للصومال في مواجهة محاولات زعزعة استقراره وسلامته.
وأعربت عن إدانتها الشديدة لجميع صور العنف والتطرف والإرهاب مطالبة بتضافر الجهود الدولية للتصدي لها وتجفيف منابعها.
بدوره دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون من حركة (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) على فندق في العاصمة الصومالية وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين.
وأكد البرلمان العربي في بيان استنكاره الشديد لهذا الهجوم الارهابي وتضامنه ووقوفه التام مع الصومال في مواجهة تلك الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره داعيا المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.
وجدد البرلمان العربي موقفه الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب معربا عن خالص التعازي والمواساة لقيادة وحكومة وشعب الصومال ولأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وكان مسلحون ينتمون إلى حركة (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) داهموا يوم الأول من أمس الخميس فندق (سيل) في (مقديشو) ما أوقع ستة قتلى و10 جرحى غير أن قوات الشرطة الصومالية تمكنت لاحقا من قتل منفذي الهجوم الارهابي خلال عملية أمنية. (النهاية) س خ م / ا س م / م م ج
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