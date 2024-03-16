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مصرع 13 شخصا في حادث مروري مروع بصحراء (الجوف) شمالي اليمن

3/16/2024 2:48:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 16 - 3 (كونا) -- لقي 13 يمنيا بينهم نساء وأطفال مصرعهم في حادث مروري مروع في الطريق الصحراوي بمحافظة (الجوف) شمالي اليمن على الحدود مع السعودية نتيجة تصادم واحتراق سيارتين.
وأوضح الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية في بيان صحفي اليوم السبت أن 13 شخصا قضوا نحبهم في طريق (اليتمة) بصحراء (الجوف) نتيجة تصادم واحتراق سيارتين إحداهما (بيك أب - شاص) والأخرى من نوع (هايلوكس) حيث توفي جميع من كانوا على متنهما باستثناء جريح واحد بحالة حرجة.
وأشار البيان إلى أن تزايد حوادث السير بالطرق الفرعية والوعرة ناتج عن استمرار ميليشيا الحوثي في إغلاق الطرق الدولية بين المحافظات رغم إعلان الجهات الرسمية في الحكومة الشرعية فتحها من جانبها.
ويسلك المسافرون اليمنيون العائدون من السعودية والمتنقلون بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وأخرى خاضعة للميليشيا الحوثية طرقا صحراوية وجبلية وعرة تربط بين محافظات (مأرب) و(صنعاء) أو مناطق أخرى في البلاد نتيجة استمرار إغلاق الخطوط الرئيسة بين المحافظات. (النهاية)

س ن ص / م م ج




MENAFN16032024000071011013ID1107985658

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