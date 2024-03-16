مصرع 13 شخصا في حادث مروري مروع بصحراء (الجوف) شمالي اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 16 - 3 (كونا) -- لقي 13 يمنيا بينهم نساء وأطفال مصرعهم في حادث مروري مروع في الطريق الصحراوي بمحافظة (الجوف) شمالي اليمن على الحدود مع السعودية نتيجة تصادم واحتراق سيارتين.
وأوضح الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية في بيان صحفي اليوم السبت أن 13 شخصا قضوا نحبهم في طريق (اليتمة) بصحراء (الجوف) نتيجة تصادم واحتراق سيارتين إحداهما (بيك أب - شاص) والأخرى من نوع (هايلوكس) حيث توفي جميع من كانوا على متنهما باستثناء جريح واحد بحالة حرجة.
وأشار البيان إلى أن تزايد حوادث السير بالطرق الفرعية والوعرة ناتج عن استمرار ميليشيا الحوثي في إغلاق الطرق الدولية بين المحافظات رغم إعلان الجهات الرسمية في الحكومة الشرعية فتحها من جانبها.
ويسلك المسافرون اليمنيون العائدون من السعودية والمتنقلون بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وأخرى خاضعة للميليشيا الحوثية طرقا صحراوية وجبلية وعرة تربط بين محافظات (مأرب) و(صنعاء) أو مناطق أخرى في البلاد نتيجة استمرار إغلاق الخطوط الرئيسة بين المحافظات. (النهاية)
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