مقتل سبعة جنود باكستانيين في هجوم لمسلحين شمالي البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 16 - 3 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت مقتل سبعة جنود على الأقل بينهم ضابطان خلال هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
وذكر الجيش في بيان أن ستة مسلحين هاجموا موقعا لقوات الأمن في منطقة (مير علي) في شمال وزيرستان التابعة للاقليم.
وأضاف أن القوات تصدت في البداية لهجوم المسلحين إلا أنهم اقتحموا نقطة التفتيش بسيارة محملة بالمتفجرات أعقبتها هجمات انتحارية أسفرت عن قتل خمسة جنود.
وأوضح البيان أنه خلال عملية التطهير التي أعقبت الهجوم اشتبكت قوات الأمن مع المسلحين وقتلت منهم ستة في تبادل مكثف لإطلاق النار أسفر عن قتل ضابطين كبيرين فيما بعد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الان.
وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) بعد انتهاء اتفاق إيقاف إطلاق النار بين حركة (طالبان باكستان) المحظورة والحكومة العام الماضي. (النهاية)
س ب ك / أ م س
MENAFN16032024000071011013ID1107985657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.