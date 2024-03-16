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مقتل سبعة جنود باكستانيين في هجوم لمسلحين شمالي البلاد

3/16/2024 2:48:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 16 - 3 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت مقتل سبعة جنود على الأقل بينهم ضابطان خلال هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
وذكر الجيش في بيان أن ستة مسلحين هاجموا موقعا لقوات الأمن في منطقة (مير علي) في شمال وزيرستان التابعة للاقليم.
وأضاف أن القوات تصدت في البداية لهجوم المسلحين إلا أنهم اقتحموا نقطة التفتيش بسيارة محملة بالمتفجرات أعقبتها هجمات انتحارية أسفرت عن قتل خمسة جنود.
وأوضح البيان أنه خلال عملية التطهير التي أعقبت الهجوم اشتبكت قوات الأمن مع المسلحين وقتلت منهم ستة في تبادل مكثف لإطلاق النار أسفر عن قتل ضابطين كبيرين فيما بعد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الان.
وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) بعد انتهاء اتفاق إيقاف إطلاق النار بين حركة (طالبان باكستان) المحظورة والحكومة العام الماضي. (النهاية)

س ب ك / أ م س



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