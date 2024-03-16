الجيش المصري يكثف أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 3 (كونا) -- كثف الجيش المصري اليوم السبت أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.
وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان إن ذلك يأتي في إطار تقديم جميع أوجه الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح عبد الحافظ أن القوات الجوية المصرية كثفت طلعاتها من مطار العريش على أمد يومي 15 و16 مارس الجاري بالتعاون مع نظيرتها الإماراتية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.
وأضاف أن هذا يتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في التحالف الدولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف المعيشية الحالية. (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN16032024000071011013ID1107985656
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