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الجيش المصري يكثف أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

3/16/2024 2:48:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 3 (كونا) -- كثف الجيش المصري اليوم السبت أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.
وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان إن ذلك يأتي في إطار تقديم جميع أوجه الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح عبد الحافظ أن القوات الجوية المصرية كثفت طلعاتها من مطار العريش على أمد يومي 15 و16 مارس الجاري بالتعاون مع نظيرتها الإماراتية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.
وأضاف أن هذا يتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في التحالف الدولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف المعيشية الحالية. (النهاية)

ا س م / م م ج



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