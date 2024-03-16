(كوفنتري) يفوز على (وولفرهامبتون) بثلاثة أهداف ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 16 - 3 (كونا)-- تأهل نادي (كوفنتري سيتي) من دوري الدرجة الأولى إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه غير المتوقع اليوم السبت على مضيفه (وولفرهامبتون) من الدوري الممتاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وبعد شوط أول دون أهداف نجح الضيوف في تسجيل هدف السبق في الدقيقة ال53 عن طريق المهاجم الانجليزي إليس سيمس.
ولم يتمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة حتى الدقيقة ال83 بتوقيع الدولي الجزائري ريان ايت نوري ثم ضاعف زميله الاسباني هوغو بوينو النتيجة قبل دقيقتين من نهاية الوقت الرسمي.
وفي وقت انتظرت فيه الجماهير نهاية اللقاء على هذه النتيجة نجح سيمس في الوصول للمرمى بهدف مخادع في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبعد ذلك بثلاث دقائق منح زميله الأمريكي حاجي ورايت هدف الفوز للضيوف وسط دهشة لاعبي (وولفرهامبتون) وسخط جماهيره. (النهاية)
م ر ن / أ م س
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