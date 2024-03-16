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(كوفنتري) يفوز على (وولفرهامبتون) بثلاثة أهداف ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

3/16/2024 2:48:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 16 - 3 (كونا)-- تأهل نادي (كوفنتري سيتي) من دوري الدرجة الأولى إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه غير المتوقع اليوم السبت على مضيفه (وولفرهامبتون) من الدوري الممتاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وبعد شوط أول دون أهداف نجح الضيوف في تسجيل هدف السبق في الدقيقة ال53 عن طريق المهاجم الانجليزي إليس سيمس.
ولم يتمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة حتى الدقيقة ال83 بتوقيع الدولي الجزائري ريان ايت نوري ثم ضاعف زميله الاسباني هوغو بوينو النتيجة قبل دقيقتين من نهاية الوقت الرسمي.
وفي وقت انتظرت فيه الجماهير نهاية اللقاء على هذه النتيجة نجح سيمس في الوصول للمرمى بهدف مخادع في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبعد ذلك بثلاث دقائق منح زميله الأمريكي حاجي ورايت هدف الفوز للضيوف وسط دهشة لاعبي (وولفرهامبتون) وسخط جماهيره. (النهاية)

م ر ن / أ م س



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