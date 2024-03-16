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البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة (إسلاموفوبيا)

3/16/2024 2:48:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 3 (كونا)-- رحب البرلمان العربي اليوم السبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام" وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة (إسلاموفوبيا).
واكد البرلمان في بيان صحفي دعمه لجميع الجهود الرامية للتصدي لظاهرة (إسلاموفوبيا) والفكر المتطرف على المستوى الدولي.
كما أكد الحرص على تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في إطار استراتيجيته الراسخة لتعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل بين جميع الأديان والطوائف ورفض العنف والتطرف والعمل على المستويات كافة للتصدي لظاهرة (إسلاموفوبيا) التي أخذت في الاتساع خلال السنوات السابقة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة قرارا يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العنف ضد المسلمين على ضوء تصاعد موجة ظاهرة رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) حول العالم.
وصوتت 115 دولة لمصلحة مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن (منظمة التعاون الإسلامي) فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار.(النهاية)

م ف م /أ م س



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