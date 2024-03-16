الدوري الإسباني: المتصدر (ريال مدريد) يهزم (أوساسونا) بأربعة أهداف لهدفين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 16 - 3 (كونا) -- حقق متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم نادي ريال مدريد الفوز على مضيفه (أوساسونا) بأربعة أهداف لهدفين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة ال29 من (لا ليغا).
وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم للريال في الدقيقة الثالثة في ملعب (إل سادار) فيما أضاف زميله داني كارفاخال الهدف الثاني في الدقيقة ال18.
وفي الشوط الثاني عزز إبراهيم دياز تقدم الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة ال61 قبل ان يختتم فينيسيوس جونيور بهدف رابع وأخير في الدقيقة ال64.
وعلى الجانب الآخر سجل الكرواتي أنتي بوديمير الهدف الاول ل(أوساسونا) في الدقيقة السابعة فيما سجل إيكر مونيوث الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الثاني.
وبذلك حصد (ريال مدريد) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 72 نقطة بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه (جيرونا) فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز ال10 بالترتيب.
ويلتقي (جيرونا) في وقت لاحق اليوم مع (ختيافي) فيما تجمع الجولة بين (برشلونة) الثالث و(أتلتيكو مدريد) الرابع غدا الأحد.(النهاية)
ه ن د / م ع ا
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