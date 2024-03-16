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الدوري الإسباني: المتصدر (ريال مدريد) يهزم (أوساسونا) بأربعة أهداف لهدفين

3/16/2024 2:48:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 16 - 3 (كونا) -- حقق متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم نادي ريال مدريد الفوز على مضيفه (أوساسونا) بأربعة أهداف لهدفين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة ال29 من (لا ليغا).
وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم للريال في الدقيقة الثالثة في ملعب (إل سادار) فيما أضاف زميله داني كارفاخال الهدف الثاني في الدقيقة ال18.
وفي الشوط الثاني عزز إبراهيم دياز تقدم الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة ال61 قبل ان يختتم فينيسيوس جونيور بهدف رابع وأخير في الدقيقة ال64.
وعلى الجانب الآخر سجل الكرواتي أنتي بوديمير الهدف الاول ل(أوساسونا) في الدقيقة السابعة فيما سجل إيكر مونيوث الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الثاني.
وبذلك حصد (ريال مدريد) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 72 نقطة بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه (جيرونا) فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز ال10 بالترتيب.
ويلتقي (جيرونا) في وقت لاحق اليوم مع (ختيافي) فيما تجمع الجولة بين (برشلونة) الثالث و(أتلتيكو مدريد) الرابع غدا الأحد.(النهاية)

ه ن د / م ع ا




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