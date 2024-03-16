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رئيسا وزراء قطر وبلجيكا يبحثان الأوضاع في قطاع غزة

3/16/2024 2:48:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 3 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم السبت مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في الدوحة بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
وأضاف البيان أن الجانبين استعراضا أيضا علاقات التعاون بين بلديهما وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار المتبادل. (النهاية)

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