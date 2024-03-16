رئيسا وزراء قطر وبلجيكا يبحثان الأوضاع في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 3 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم السبت مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في الدوحة بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
وأضاف البيان أن الجانبين استعراضا أيضا علاقات التعاون بين بلديهما وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار المتبادل. (النهاية)
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