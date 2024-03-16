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البحرين تدين الهجوم الإرهابي على فندق بالعاصمة الصومالية

3/16/2024 2:48:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 3 (كونا) -- دانت مملكة البحرين بشدة اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي وقع في فندق بالعاصمة الصومالية (مقديشو) وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص مؤكدة تضامنها مع الصومال وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على موقف المملكة الرافض للإرهاب والعنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتناقض مع القوانين الدولية والقيم الأخلاقية والإنسانية معبرة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وكان مسلحون ينتمون إلى حركة (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) داهموا يوم الأول من أمس الخميس فندق (سيل) في (مقديشو) ما أوقع ستة قتلى و10 جرحى غير أن قوات الشرطة الصومالية تمكنت لاحقا من قتل منفذي الهجوم الارهابي خلال عملية أمنية. (النهاية)

خ ن ع / م ع ا




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