البحرين تدين الهجوم الإرهابي على فندق بالعاصمة الصومالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 3 (كونا) -- دانت مملكة البحرين بشدة اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي وقع في فندق بالعاصمة الصومالية (مقديشو) وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص مؤكدة تضامنها مع الصومال وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على موقف المملكة الرافض للإرهاب والعنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتناقض مع القوانين الدولية والقيم الأخلاقية والإنسانية معبرة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وكان مسلحون ينتمون إلى حركة (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) داهموا يوم الأول من أمس الخميس فندق (سيل) في (مقديشو) ما أوقع ستة قتلى و10 جرحى غير أن قوات الشرطة الصومالية تمكنت لاحقا من قتل منفذي الهجوم الارهابي خلال عملية أمنية. (النهاية)
خ ن ع / م ع ا
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