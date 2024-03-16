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المستشار الألماني يصل إلى المملكة

3/16/2024 2:48:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 16 آذار (بترا)– وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مدينة العقبة، اليوم السبت في زيارة للمملكة.
ومن المقرر أن يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، المستشار الألماني غدا الأحد.
وكان في استقبال المستشار شولتس لدى وصوله مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، والسفير الألماني لدى المملكة د. بيرترام فون مولتكه، وعدد من المسؤولين.
--(بترا)
أز/هـ ح
16/03/2024 21:27:26

MENAFN16032024000117011021ID1107985650

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