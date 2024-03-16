المستشار الألماني يصل إلى المملكة

المستشار الألماني يصل إلى المملكة
التاريخ
3/16/2024 2:48:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 16 آذار (بترا)– وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مدينة العقبة، اليوم السبت في زيارة للمملكة.
ومن المقرر أن يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، المستشار الألماني غدا الأحد.
وكان في استقبال المستشار شولتس لدى وصوله مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، والسفير الألماني لدى المملكة د. بيرترام فون مولتكه، وعدد من المسؤولين.
--(بترا)
أز/هـ ح
16/03/2024 21:27:26
MENAFN16032024000117011021ID1107985650
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