سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من قبرص إلى قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- أعلنت السلطات القبرصية أن سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من ميناء لارنكا إلى قطاع غزة عبر الممر البحري الذي سلكته سفينة أولى قامت بإفراغ حمولتها وأبحرت عائدة إلى الجزيرة.

ووفقاً ل(فرانس برس) قال المتحدث باسم الخارجية القبرصية، تيودوروس غوتسيس، للإذاعة الرسمية إن السفينة الثانية التي تحمل اسم "جينيفر" تستعد للإبحار إلى القطاع الفلسطيني "اليوم السبت أو غدا" من ميناء مدينة لارنكا، مشيراً إلى أن السفينة الثانية تحمل 240 طنا من المساعدات، تشمل المعلبات والحبوب والأرز والزيت والملح.

ولفت غوتسيس إلى أن "مسؤولين من الدول المشاركة في المبادرة القبرصية سيجتمعون الخميس المقبل لبحث الخطوات التالية لزيادة الكميات والرحلات إلى غزة".

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

16/03/2024 20:41:17