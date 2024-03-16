سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من قبرص إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا)- أعلنت السلطات القبرصية أن سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من ميناء لارنكا إلى قطاع غزة عبر الممر البحري الذي سلكته سفينة أولى قامت بإفراغ حمولتها وأبحرت عائدة إلى الجزيرة.
ووفقاً ل(فرانس برس) قال المتحدث باسم الخارجية القبرصية، تيودوروس غوتسيس، للإذاعة الرسمية إن السفينة الثانية التي تحمل اسم "جينيفر" تستعد للإبحار إلى القطاع الفلسطيني "اليوم السبت أو غدا" من ميناء مدينة لارنكا، مشيراً إلى أن السفينة الثانية تحمل 240 طنا من المساعدات، تشمل المعلبات والحبوب والأرز والزيت والملح.
ولفت غوتسيس إلى أن "مسؤولين من الدول المشاركة في المبادرة القبرصية سيجتمعون الخميس المقبل لبحث الخطوات التالية لزيادة الكميات والرحلات إلى غزة".
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
16/03/2024 20:41:17
MENAFN16032024000117011021ID1107985649
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