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أنشطة رمضانية متنوعة بمراكز شبابية في إربد

3/16/2024 2:48:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 16 آذار (بترا)- نظمت مراكز شبابية بمحافظة اربد، اليوم السبت، أنشطة رمضانية متنوعة بمشاركة أعضائها من الشباب.
وعقد مركز شابات لواء الطيبة محاضرة بعنوان: "محمد النبي القدوة"، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.
وتحدثت الواعظة نبيهة درادكة من مكتب أوقاف الطيبة، عن سيرة وأخلاق النبي محمد عليه السلام، قدوة المسلمين في مختلف مجالات الحياة، مشيرة إلى أهمية الاقتداء بالنهج النبوي القيادي في المعاملات لما فيه خير الدنيا والآخرة.
ونفذ مركز شابات لواء الوسطية محاضرة تناولت الصبر على البلاء، تحدثت خلالها الواعظة نسرين مهيدات حول تعريف البلاء وأنواعه ومفهوم الصبر وأنواعه، مشيرة إلى الثمرات التي ينالها الإنسان من الصبر.
كما افتتحت في مركز شباب وشابات غرب إربد فعاليات دورة تحفيظ القرآن الكريم للإناث ضمن الفئة العمرية من 15 - 17 عاما.
وتناول المدرب الدكتور أحمد الوديان قواعد وأسس التلاوة الصحيحة وأثر القرآن الكريم في حياة الشباب وواجبهم الشرعي في المحافظة على قراءة القرآن الكريم وتدبره.
--(بترا)
أ غ/أز/ هـ ح
16/03/2024 20:40:11

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