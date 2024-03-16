أنشطة رمضانية متنوعة بمراكز شبابية في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 16 آذار (بترا)- نظمت مراكز شبابية بمحافظة اربد، اليوم السبت، أنشطة رمضانية متنوعة بمشاركة أعضائها من الشباب.
وعقد مركز شابات لواء الطيبة محاضرة بعنوان: "محمد النبي القدوة"، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.
وتحدثت الواعظة نبيهة درادكة من مكتب أوقاف الطيبة، عن سيرة وأخلاق النبي محمد عليه السلام، قدوة المسلمين في مختلف مجالات الحياة، مشيرة إلى أهمية الاقتداء بالنهج النبوي القيادي في المعاملات لما فيه خير الدنيا والآخرة.
ونفذ مركز شابات لواء الوسطية محاضرة تناولت الصبر على البلاء، تحدثت خلالها الواعظة نسرين مهيدات حول تعريف البلاء وأنواعه ومفهوم الصبر وأنواعه، مشيرة إلى الثمرات التي ينالها الإنسان من الصبر.
كما افتتحت في مركز شباب وشابات غرب إربد فعاليات دورة تحفيظ القرآن الكريم للإناث ضمن الفئة العمرية من 15 - 17 عاما.
وتناول المدرب الدكتور أحمد الوديان قواعد وأسس التلاوة الصحيحة وأثر القرآن الكريم في حياة الشباب وواجبهم الشرعي في المحافظة على قراءة القرآن الكريم وتدبره.
--(بترا)
أ غ/أز/ هـ ح
16/03/2024 20:40:11
MENAFN16032024000117011021ID1107985648
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