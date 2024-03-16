روسيا تعلن احباط هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 16 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوم أوكراني بالصواريخ والمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخا ومسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي :"إنه جرى إحباط هجوم أوكراني على أهداف في أراضي روسيا باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

--(بترا)

س ح/أز/ هـ ح

16/03/2024 20:36:46

