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روسيا تعلن احباط هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود

3/16/2024 2:48:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 16 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوم أوكراني بالصواريخ والمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخا ومسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي :"إنه جرى إحباط هجوم أوكراني على أهداف في أراضي روسيا باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
16/03/2024 20:36:46

MENAFN16032024000117011021ID1107985647

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