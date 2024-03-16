روسيا تعلن احباط هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود

روسيا تعلن احباط هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود
التاريخ
3/16/2024 2:48:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 16 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوم أوكراني بالصواريخ والمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخا ومسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي :"إنه جرى إحباط هجوم أوكراني على أهداف في أراضي روسيا باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
16/03/2024 20:36:46
MENAFN16032024000117011021ID1107985647
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