باكستان: مقتل 5 جنود في هجوم انتحاري شمالي البلاد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)-أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 5 جنود بينهم ضابطان خلال تصديهم لهجوم إرهابي على موقع لقوات الأمن بمنطقة وزيرستان الشمالية.

وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، قال الجيش في بيان صحفي، إن مجموعة من 6 إرهابيين هاجمت موقعا لقوات الأمن في المنطقة العامة مير علي في منطقة شمال وزيرستان، وعندما أحبطت قوات الجيش المحاولة الأولى للاقتحام، صدم الإرهابيون سيارة محملة بالمتفجرات في الموقع، تلتها عدة هجمات انتحارية، أدت إلى انهيار جزء من مبنى أدى إلى مقتل 5 جنود، قبل أن تشتبك قوات الجيش مع الإرهابيين الـ 6 وتقضي عليهم.

--(بترا)

أ ن//أز/ هـ ح

16/03/2024 20:28:03