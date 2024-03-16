باكستان: مقتل 5 جنود في هجوم انتحاري شمالي البلاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا)-أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 5 جنود بينهم ضابطان خلال تصديهم لهجوم إرهابي على موقع لقوات الأمن بمنطقة وزيرستان الشمالية.
وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، قال الجيش في بيان صحفي، إن مجموعة من 6 إرهابيين هاجمت موقعا لقوات الأمن في المنطقة العامة مير علي في منطقة شمال وزيرستان، وعندما أحبطت قوات الجيش المحاولة الأولى للاقتحام، صدم الإرهابيون سيارة محملة بالمتفجرات في الموقع، تلتها عدة هجمات انتحارية، أدت إلى انهيار جزء من مبنى أدى إلى مقتل 5 جنود، قبل أن تشتبك قوات الجيش مع الإرهابيين الـ 6 وتقضي عليهم.
--(بترا)
أ ن//أز/ هـ ح
16/03/2024 20:28:03
MENAFN16032024000117011021ID1107985646
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