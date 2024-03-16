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البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام

3/16/2024 2:48:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 16 آذار (بترا)-رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا".
وأكد البرلمان، في بيان اليوم السبت، دعمه لكافة الجهود الرامية للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف على المستوى الدولي ويأتي هذا التحرك لدعم الجهود في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما أكد البرلمان العربي حرصه على تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في إطار استراتيجيته الراسخة لتعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل بين كافة الأديان والطوائف ورفض العنف والتطرف والعمل على كافة المستويات للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا التي أخذت في الاتساع خلال السنوات السابقة.
--(بترا)
ن ا/أز/ هـ ح
16/03/2024 20:25:35

MENAFN16032024000117011021ID1107985645

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