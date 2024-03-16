البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 16 آذار (بترا)-رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا".
وأكد البرلمان، في بيان اليوم السبت، دعمه لكافة الجهود الرامية للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف على المستوى الدولي ويأتي هذا التحرك لدعم الجهود في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما أكد البرلمان العربي حرصه على تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في إطار استراتيجيته الراسخة لتعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل بين كافة الأديان والطوائف ورفض العنف والتطرف والعمل على كافة المستويات للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا التي أخذت في الاتساع خلال السنوات السابقة.
--(بترا)
ن ا/أز/ هـ ح
16/03/2024 20:25:35
MENAFN16032024000117011021ID1107985645
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