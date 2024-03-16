أوقاف مادبا تعقد أولى المجالس العلمية الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 16 آذار (بترا)- عقدت مديرية أوقاف مادبا في مسجد الحمد بعد صلاة عصر اليوم السبت، أولى المجالس العلمية الهاشمية التي تتناول أسبوعيا تعريفا بأهم الكتب الفقهية.
وقال مدير أوقاف مادبا، الدكتور عيسى البواريد، إنه وفق خطة المديرية سيتم عقد 4 مجالس علمية هاشمية في 4 مساجد رئيسية بالمحافظة، وكانت أولى هذه المجالس اليوم في مسجد الحمد، والتي تناولت كتاب رياض الصالحين للإمام النووي.
وقدم الدكتور مالك الشخانبة والدكتور عبدالله المعايعة تعريفا بالأمام النووي ونسبه ومنهجه العلمي، واستعرضا مضامين الكتاب الذي يجمع الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتضمن جميع شؤون العقيدة والحياة.
--(بترا)
ج ب/أز/ هـ ح
16/03/2024 18:42:30
MENAFN16032024000117011021ID1107985643
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.