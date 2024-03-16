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أوقاف مادبا تعقد أولى المجالس العلمية الهاشمية

3/16/2024 2:48:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مادبا 16 آذار (بترا)- عقدت مديرية أوقاف مادبا في مسجد الحمد بعد صلاة عصر اليوم السبت، أولى المجالس العلمية الهاشمية التي تتناول أسبوعيا تعريفا بأهم الكتب الفقهية.
وقال مدير أوقاف مادبا، الدكتور عيسى البواريد، إنه وفق خطة المديرية سيتم عقد 4 مجالس علمية هاشمية في 4 مساجد رئيسية بالمحافظة، وكانت أولى هذه المجالس اليوم في مسجد الحمد، والتي تناولت كتاب رياض الصالحين للإمام النووي.
وقدم الدكتور مالك الشخانبة والدكتور عبدالله المعايعة تعريفا بالأمام النووي ونسبه ومنهجه العلمي، واستعرضا مضامين الكتاب الذي يجمع الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتضمن جميع شؤون العقيدة والحياة.
--(بترا)
ج ب/أز/ هـ ح
16/03/2024 18:42:30

MENAFN16032024000117011021ID1107985643

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