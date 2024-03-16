بريطانيا: جيثينج أول زعيم من خلفية عرقية يفوز بزعامة حكومة ويلز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 16 آذار (بترا)- انتخب فوغان جيثينج رئيساً لحزب العمال الويلزي، ليصبح أول زعيم من خلفية عرقية يتولى قيادة لحكومة ويلز.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن جيثينج (50 عاما) في خطاب بعد إعلان النتيجة اليوم السبت، القول "نطوي صفحة في كتاب تاريخ أمتنا ليس فقط لأنني أتشرف بأن أصبح أول زعيم ببشرة سمراء في أي بلد أوروبي، ولكن أيضا لأن الجيل الجديد تغير بشكل كبير".
وسيحل جيثينج المولود في زامبيا محل مارك دريكفورد الزعيم الحالي الذي أعلن في كانون الأول الماضي تركه موقعه بعد خمس سنوات من قيادة حكومة ويلز.
وبفوز جيثينج أصبحت إنجلترا واسكتلندا وويلز يقودها أشخاص من خلفيات عرقية.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
16/03/2024 18:32:25
MENAFN16032024000117011021ID1107985642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.