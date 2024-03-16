الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف مركبات الإسعاف في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف مركبات الإسعاف في غزة
التاريخ
3/16/2024 2:48:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 16 آذار (بترا) قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنه منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول الماضي على قطاع غزة خرجت 16 مركبة إسعاف تابعة للجمعية عن الخدمة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الجمعية، في بيان اليوم السبت، أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف مركبات الإسعاف التابعة للجمعية رغم أنها تحمل شارة الهلال الأحمر المحمية دوليا، ويتمتع العاملون في المجال الطبي والمرافق ووسائل النقل الطبية بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
أش/أز/ هـ ح
16/03/2024 18:23:48
MENAFN16032024000117011021ID1107985641
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