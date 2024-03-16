الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف مركبات الإسعاف في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 16 آذار (بترا) قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنه ‏منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول الماضي على قطاع غزة خرجت 16 مركبة إسعاف تابعة للجمعية عن الخدمة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الجمعية، في بيان اليوم السبت، أن قوات الاحتلال ‏تتعمد استهداف مركبات الإسعاف التابعة للجمعية رغم أنها تحمل شارة الهلال الأحمر المحمية دوليا، ويتمتع العاملون في المجال الطبي والمرافق ووسائل النقل الطبية بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

أش/أز/ هـ ح

16/03/2024 18:23:48