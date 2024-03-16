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الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف مركبات الإسعاف في غزة

3/16/2024 2:48:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 16 آذار (بترا) قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنه ‏منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول الماضي على قطاع غزة خرجت 16 مركبة إسعاف تابعة للجمعية عن الخدمة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الجمعية، في بيان اليوم السبت، أن قوات الاحتلال ‏تتعمد استهداف مركبات الإسعاف التابعة للجمعية رغم أنها تحمل شارة الهلال الأحمر المحمية دوليا، ويتمتع العاملون في المجال الطبي والمرافق ووسائل النقل الطبية بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
أش/أز/ هـ ح
16/03/2024 18:23:48

MENAFN16032024000117011021ID1107985641

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