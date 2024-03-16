الصليب الاحمر: الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- قال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، اليوم السبت، إن الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثي.

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أكد تشاباغين، إن أزمة الغذاء المتصاعدة تتفاقم في وضع بالغ الخطورة، ومع بدء رمضان عدد لا يحصى من الناس ليس لديهم ما يفطرون عليه، مشيرا إلى أن المدنيين يواجهون مستوى غير مسبوق من الإهانة والبؤس والمعاناة بغزة، والوضع الصحي على شفا الانهيار مع مواجهة المستشفيات ظروفا يائسة.

---(بترا)

رصد / ف ق

16/03/2024 17:43:19