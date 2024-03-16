الصليب الاحمر: الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثي

الصليب الاحمر: الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثي
التاريخ
3/16/2024 2:48:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا)- قال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، اليوم السبت، إن الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثي.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أكد تشاباغين، إن أزمة الغذاء المتصاعدة تتفاقم في وضع بالغ الخطورة، ومع بدء رمضان عدد لا يحصى من الناس ليس لديهم ما يفطرون عليه، مشيرا إلى أن المدنيين يواجهون مستوى غير مسبوق من الإهانة والبؤس والمعاناة بغزة، والوضع الصحي على شفا الانهيار مع مواجهة المستشفيات ظروفا يائسة.
---(بترا)
رصد / ف ق
16/03/2024 17:43:19
MENAFN16032024000117011021ID1107985640
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