الدفاع المدني ينقذ 7 أشخاص إثر حريق شقة في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا)-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الدفاع المدني المتخصصة تمكنت من إنقاذ 7 أشخاص خلال تعاملها مع حريق شقة في العقبة.
وبين أن مديرية دفاع مدني العقبة تساندها مديرية الشرطة، تعاملت اليوم مع حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث لعمارة مكونة من أربعة طوابق بالمنطقة الخامسة في العقبة.
وأضاف أن سرعة الاستجابة التي لم تتجاوز دقائق معدودة كان لها الدور الكبير في عمليات إنقاذ الأشخاص وإخراجهم من بين النيران، والدخان المتصاعد، موضحا أن عدداً من مرتبات الدفاع المدني ولدى دخولهم لإنقاذ المحاصرين في المنزل قاموا بتزويد المحاصرين بالأوكسجين من أسطوانات الأوكسجين الخاصة بهم إلى أن تمكنوا من إخراجهم، من الشقة.
وأشار إلى أن فرق الإطفاء والإسعاف أخلت المتأثرين بالحريق وقدمت لهم الإسعافات الأولية قبل أن تنقلهم إلى المستشفى للاطمئنان عليهم، فيما تم إخماد الحريق بالكامل والسيطرة عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة، وبوشرت التحقيقات.
--(بترا)
ل م/ف ق
16/03/2024 17:25:18
MENAFN16032024000117011021ID1107985638
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