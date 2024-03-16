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الدفاع المدني ينقذ 7 أشخاص إثر حريق شقة في العقبة

3/16/2024 2:48:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الدفاع المدني المتخصصة تمكنت من إنقاذ 7 أشخاص خلال تعاملها مع حريق شقة في العقبة.
وبين أن مديرية دفاع مدني العقبة تساندها مديرية الشرطة، تعاملت اليوم مع حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث لعمارة مكونة من أربعة طوابق بالمنطقة الخامسة في العقبة.
وأضاف أن سرعة الاستجابة التي لم تتجاوز دقائق معدودة كان لها الدور الكبير في عمليات إنقاذ الأشخاص وإخراجهم من بين النيران، والدخان المتصاعد، موضحا أن عدداً من مرتبات الدفاع المدني ولدى دخولهم لإنقاذ المحاصرين في المنزل قاموا بتزويد المحاصرين بالأوكسجين من أسطوانات الأوكسجين الخاصة بهم إلى أن تمكنوا من إخراجهم، من الشقة.
وأشار إلى أن فرق الإطفاء والإسعاف أخلت المتأثرين بالحريق وقدمت لهم الإسعافات الأولية قبل أن تنقلهم إلى المستشفى للاطمئنان عليهم، فيما تم إخماد الحريق بالكامل والسيطرة عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة، وبوشرت التحقيقات.
--(بترا)
ل م/ف ق
16/03/2024 17:25:18

MENAFN16032024000117011021ID1107985638

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