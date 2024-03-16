المنتخب البارالمبييشارك بكأس العالم لرفع الأثقال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا)- يغادر وفد المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الاثقال بعد غدٍ الاثنين إلى مصر، للمشاركة ببطولة كأس العالم لرفع الأثقال التي تنطلق منافساتها الخميس المقبل.
ويرأس الوفد المشارك العين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية، آسيا ياغي، ويضم إداري البعثة أحمد حياصات، والمدربين عيسى هلال، وأحمد أبو الرب، واللاعبين: معتز الجنيدي، وعمر قرادة، وجميل الشبلي، وعبد الكريم خطاب، ومحمد طربش، ومحمد عبيدي، وثروة الحجاج، وأسماء عيسى.
و أكدت ياغي ضرورة تكاتف الجميع بما يضمن تمثيل الوطن بأبهى صورة في منافسات البطولة كعادة أبطال رفع الأثقال البارالمبي في المحافل الدولية والعالمية.
ويشارك في البطولة منتخبات: الأردن، ومصر البلد المستضيف، والعراق، والمغرب، واليمن، تركيا، وقبرص، وقيرغيزستان، والهند، وأستراليا، ومالاوي، وأنجولا، وساحل العاج، والكاميرون، وغانا، وغينيا، وكينيا، سيراليون، أوغندا، زامبيا، ونيجيريا، وتوجو، وبولندا، وإستونيا، وإسبانيا، وفرنسا، وجورجيا، والمجر، صربيا، وجمهورية مولدوفا، وكولومبيا، وجمهورية الدومينيكان، وبنما، وبورتوريكو.
--(بترا)
س ح/ن ح/ف ق
16/03/2024 16:46:30
MENAFN16032024000117011021ID1107985637
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