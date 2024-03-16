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المنتخب البارالمبييشارك بكأس العالم لرفع الأثقال

3/16/2024 2:48:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- يغادر وفد المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الاثقال بعد غدٍ الاثنين إلى مصر، للمشاركة ببطولة كأس العالم لرفع الأثقال التي تنطلق منافساتها الخميس المقبل.
ويرأس الوفد المشارك العين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية، آسيا ياغي، ويضم إداري البعثة أحمد حياصات، والمدربين عيسى هلال، وأحمد أبو الرب، واللاعبين: معتز الجنيدي، وعمر قرادة، وجميل الشبلي، وعبد الكريم خطاب، ومحمد طربش، ومحمد عبيدي، وثروة الحجاج، وأسماء عيسى.
و أكدت ياغي ضرورة تكاتف الجميع بما يضمن تمثيل الوطن بأبهى صورة في منافسات البطولة كعادة أبطال رفع الأثقال البارالمبي في المحافل الدولية والعالمية.
ويشارك في البطولة منتخبات: الأردن، ومصر البلد المستضيف، والعراق، والمغرب، واليمن، تركيا، وقبرص، وقيرغيزستان، والهند، وأستراليا، ومالاوي، وأنجولا، وساحل العاج، والكاميرون، وغانا، وغينيا، وكينيا، سيراليون، أوغندا، زامبيا، ونيجيريا، وتوجو، وبولندا، وإستونيا، وإسبانيا، وفرنسا، وجورجيا، والمجر، صربيا، وجمهورية مولدوفا، وكولومبيا، وجمهورية الدومينيكان، وبنما، وبورتوريكو.
--(بترا)
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16/03/2024 16:46:30

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