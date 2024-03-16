غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يدمر القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 16 آذار (بترا)- واصل الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، استهداف المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل بالغارات الجوية والقصف المدفعي، "منتهجا خطة تقضي بتدمير المنازل بأكملها وقطع الطرق الفرعية والعامة التي تؤدي الى العديد من القرى".

وبحسب مصدر امني لبناني" فان الجيش الإسرائيلي أغار اليوم على بلدات مركبا وطيرحرفا وجبل بلاط لجهة مروحين، وميس الجبل.

كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات كفركلا والعديسة والوزاني والجبين وسهل مرجعيون".

--(بترا)

ف ج/ف ق

16/03/2024 16:38:06