المنتخب الوطني للسيدات يحتل المركز 74 عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- احتل المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، المركز 74 عالميا، وفق التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا".

وجاء منتخب النشميات في هذا المركز بعد أن جمع 1331.17 نقطة، كما احتل المركز الثاني عربيا والثاني عشر آسيويا.

وكان المنتخب النسوي نجح في الظفر بلقب بطولة غرب آسيا التي اختتمت أخيرا في السعودية، بعد أن قدم مستوى فنيا جيدا بقيادة مديره الفني ماهر أبو هنطش.

--(بترا)

خ خ/ ن ح

16/03/2024 16:28:43