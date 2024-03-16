المنتخب الوطني للسيدات يحتل المركز 74 عالميا
التاريخ
3/16/2024 2:48:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا)- احتل المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، المركز 74 عالميا، وفق التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا".
وجاء منتخب النشميات في هذا المركز بعد أن جمع 1331.17 نقطة، كما احتل المركز الثاني عربيا والثاني عشر آسيويا.
وكان المنتخب النسوي نجح في الظفر بلقب بطولة غرب آسيا التي اختتمت أخيرا في السعودية، بعد أن قدم مستوى فنيا جيدا بقيادة مديره الفني ماهر أبو هنطش.
--(بترا)
خ خ/ ن ح
16/03/2024 16:28:43
MENAFN16032024000117011021ID1107985635
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