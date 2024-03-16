شهيد فلسطيني في الخليل وآخر في سجون الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 16 آذار (بترا)- استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مقبرة الكرنتينا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وزعمت إذاعة الاحتلال، أن الشاب أطلق النار على حي للمستوطنين في الخليل.

وقالت الإذاعة إن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار، وإنّ جنود الجيش الإسرائيلي "اغتالوا" المنفذ، ويكملون تمشيط المكان، فيما أظهرت مقاطع فيديو أن الاحتلال اعتقل شابين كانا في المقبرة ذاتها بعد أن جردهما من الملابس.

كما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم السبت، عن استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب البيان، فإن الأسير جمعة أبو غنيمة 26 عاما من النقب داخل أراضي عام 1948، الذي اعتقل في كانون الثاني الماضي استشهد في أحد المستشفيات الإسرائيلية، بعد 5 أيام من إعلان الاحتلال نقله إلى المستشفى من من زنزانته بمعتقل "إيشل" بوضع صحي خطر.

وبذلك يرتفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ارتقوا بعد السابع من تشرين الأول الماضي في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة لعمليات التعذيب والجرائم الطبية إلى 13 شهيدا على الأقل.

ولفت البيان إلى أن الاحتلال يرفض الإفصاح عن هويات أسرى من قطاع غزة كشفت وسائل إعلام إسرائيلية استشهادهم في معسكراته، وأنه يواصل عمليات التعذيب والجرائم الطبية الممنهجة بحق الأسرى.

وقالت الهيئة والنادي، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من تشرين الأول الماضي، أكثر من 7605 فلسطينيين من الضفة الغربية، مؤكدين أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

--(بترا)

م ف/ن ح/ف ق

16/03/2024 16:25:27