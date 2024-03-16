ندوة حوارية في مادبا بمناسبة اليوبيل الفضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 16 آذار (بترا)-نظمت مديرية شباب مادبا اليوم السبت، ندوة حوارية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وبين أمين عام وزارة الشباب حسين الجبور الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني والنهضة في كل القطاعات فكل خطابات جلالته للحكومات أكدت على إيلاء الشباب العناية والرعاية، مشيرا إلى منظومة تحديث الحياة السياسية وإقرار قانون الانتخاب والأحزاب والتي مكنت الشباب وأصبح في مصاف الدول المتقدمة.
وأشار مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد، إلى رسالة عمان التي ركزت على إنقاذ الشباب من الفكر المتطرف، وإطلاق كلمة سواء واسبوع الوئام وترجمتها وزارة الأوقاف على أرض الواقع لمخاطبة الشباب كيف نلتزم باسلامنا دون تطرف والتأكيد على التسامح.
وأوضح النائب الأسبق محمد الشوابكة مواقف جلالة الملك ووقوفه سدا منيعا في وجه المؤامرات التي استهدفت وطننا وبقي الأردن وطنا حرا أبيا وأثبت للجميع أن الوطن عصي على المؤامرات.
وبين النائب السابق نبيل غيشان أن الحكم الهاشمي يستمد شرعيته من شرعية الإنجاز الذي تحقق على كل المستويات في الأردن مستعرضا التحديات التي واجهت الأردن في عهد جلالة الملك، ومع هذا بقي الأردن صامدا شامخا وحافظ على أمنه واستقراره وكان ملاذا لكل من طلب الأمنه.
واستعرض في بداية اللقاء مدير شباب مادبا نايف ابو رمان الإنجازات التي شهدها قطاع الشباب في عهد جلالته ، مشيرا الى إطلاق استراتيجية الشباب لدعم أفكارهم وتمكينهم من صنع القرار.
واستعرض الإنجازات على الأرض من بناء المدن الرياضية والمراكز الشبابية واهتمام المبادرات الملكية من خلال تنفيذه 200 مشروع شبابي من مدن ومراكز.
--(بترا)
ج ب/ف ق
16/03/2024 16:09:25
MENAFN16032024000117011021ID1107985633
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