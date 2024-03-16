أيلة وإنجاز تجددان اتفاقية التعاون الخاصة ببرنامج تبني المدارس

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 16 آذار (بترا)-أمين المعايطة- جددت شركة واحة أيلة للتطوير ومؤسسة إنجاز اتفاقية التعاون الخاصة ببرنامج تبني المدارس التي تأتي في إطار جهود أيلة لتعزيز قطاع التعليم والتعليم العالي انطلاقاً من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية.

ويهدف برنامج تبني المدارس إلى تطوير القطاع التعليمي والمساعدة في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز انخراطها بشكل مباشر في تطوير التعليم، والتركيز على عدة برامج فرعية تشكل بناء القدرات لدى الطلبة وتزويدهم بالمهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية اللازمة لتمكينهم من تحديد مسارهم العملي والعلمي بالإضافة الى ترسيخ ثقافة التطوع والعمل الاجتماعي لدى الطلبة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التطوعية داخل المدرسة والتي تهدف الى تحسين مرافق المدارس المستهدفة .

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين في بيان صحفي اليوم الأحد، "نواصل في أيلة تعاوننا الممتد لسنوات مع مؤسسة إنجاز في إطار برنامجنا الخاص بالمسؤولية الاجتماعية الذي نولي فيه دعم التعليم أهمية خاصة".

وأضاف "في ضوء النجاحات التي حققها برنامج تبني المدارس سنواصل دعم هذه المبادرة الفاعلة والتركيز على إثراء التجربة التعليمية للطلبة والمعلمين والمرافق بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في القطاع، وبما يمنح فرص مواتية لأبنائنا الطلبة".

وأوضح دودين، أن أيلة على مدار السنوات الماضية أخذت على عاتقها توفير الدعم اللازم للمجتمع المحلي وخاصة في قطاع التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وستواصل أيلة البناء على النجاحات السابقة في خططها المقبلة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في مؤسّسة إنجاز مهند الجرّاح، الدور المحوري الذي تلعبه أيلة في دعم برامج إنجاز ومبادراتها نظراً للاهتمام الواسع الذي تبديه في مسارات دعم قطاع التعليم وتحفيز الطلبة وتأهيلهم للمستقبل.

واعتبر الجراح أن أيلة تعد مثالاً للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص نظراً للدور الذي تقوم به انعكاساً لثقافة المسؤولية المجتمعية التي تتبناها وإيمانها أن للقطاع الخاص دور مباشر في تطوير القطاع التعليمي وتنمية المجتمع.

وتسهم الأنشطة الفرعية ضمن برنامج "تبني المدرسة"؛ كالعمل التطوعي ومشاريع القيادة وتعزيز البنية التحتية والمسابقات في دعم وتعزز علاقات الطلبة مع مجتمعهم وتشجعهم على الانخراط في مدارسهم ومجتمعاتهم المحلية بشكل كبير.

--(بترا)

ا م/ف ق

16/03/2024 15:51:11