المدرب رأفت علي يتولى تدريب فريق الوحدات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا)- توصل نادي الوحدات لاتفاق مع المدرب رأفت علي لتولي مهمة تدريب فريق كرة القدم الأول خلال المرحلة المقبلة من الموسم الكروي الحالي.
وأنهى الوحدات تفاصيل استقطاب الجهاز الفني الجديد الذي سيقوده رأفت علي كمدير فني، وباسم فتحي كمدرب عام، ووسام حزين مدربا لحراس المرمى.
ويأتي تعيين علي مديرا فنيا للوحدات، بعد استقالة المدير الفني أمجد أبو طعيمة بسبب تردي نتائج الفريق بالدوري.
ويحتل الوحدات حاليا المركز الثالث في دوري المحترفين برصيد 31 نقطة بفارق 9 نقاط عن الحسين إربد المتصدر، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني.
وسيخوض رافت علي اختبارا صعبا في أولى مهامه مع الوحدات، عندما يلتقي مع الفيصلي في مباراة كلاسيكو الكرة الاردنية التي تجري يوم 31 الشهر الحالي.
--(بترا)
خ خ/ف ق
16/03/2024 15:45:03
MENAFN16032024000117011021ID1107985631
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