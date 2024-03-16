وثيقة السياسة الصناعية تسعى لتحقيق نمو في فرص العمل بمعدل 3.4% سنويا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا) عائشة عناني- تركز وثيقة السياسة الصناعية للأعوام 2024 - 2028 على تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 2.03 بالمئة بالقيمة المضافة ، و3.4 بالمئة لفرص العمل للأردنيين في القطاع، وأن يصل عدد المنتجات المصدرة بما يزيد على 5 ملايين دولار، إلى 66 منتجاً خلال الفترة نفسها.

وتسعى الوثيقة التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي، لوضع رؤية لمستقبل القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة، والأساس لاستراتيجية تنمية متكاملة للصناعة، وللتحول من التركيز على كل قطاع على حدة، إلى دمج الصناعات الخمس عالية القيمة بنحو منهجي، والتركيز على المجالات المشتركة لها.

وتهدف الوثيقة لتحقيق أهدافها عبر 3 محاور: الأول تنويع المنتجات، من خلال سلة الصادرات وزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية، والاستغلال الأمثل للمواد الخام والأولية؛ والثاني القيمة المضافة للتصنيع، من خلال تعزيز سلاسل القيمة الوطنية وإنشاء ترابطات بين مختلف الصناعات المحلية، والتركيز على الصناعات عالية القيمة، وتحسين جودة الصناعات القائمة؛ والثالث، هو البيئة التنافسية والإنتاجية، من خلال تطوير المهارات لاستيعاب الطلب الحالي والمستقبلي في قطاع الصناعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، والإسراع في التحول الاقتصادي الدائري، وتعزيز الريادة في استخدام التقنيات.

وتشمل الوثيقة الاستراتيجية خمس صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، هي: الغذائية، والدوائية، والمحيكات، الكيمياوية، والهندسية، وتعكس صياغة الوثيقة، الأهمية التي توليها الحكومة للصناعة في تحقيق تحول هيكلي نحو "اقتصاد متنوع ومرن" والتحول لقطاع مرن ومستدام ومدفوع بالابتكار.

ولفتت الوثيقة إلى أن القطاع الصناعي كان على مدى السنوات الخمسين الماضية؛ عنصراً أساسيًا للتنمية الوطنية الشاملة، إذ بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتعزيز التنمية الصناعية منذ سبعينيات القرن الماضي، وخصصت استثمارات عديدة لذلك، ليصبح القطاع الصناعي ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد.

وبحسب الوثيقة، سجل القطاع الصناعي بين عامي 2000 و2008 نموا سريعا بنسبة 10.2 سنويا، ارتفعت وفقا لذلك حصة التصنيع التحويلي في الاقتصاد الكلي من 13.5 بالمئة في عام 2000 إلى 21.2 بالمئة في 2008.

وأعقب ذلك تباطؤ قوي بين عامي 2009 و2019 فانخفض معدل النمو إلى 1.8 بالمئة سنويًّا، لتنخفض حصة الصناعة التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 17.4 بالمئة بحلول 2022.

واعتبرت الوثيقة أن القطاع الصناعي خلال الأعوام الـ15الماضية، لم يتمكن من استيعاب الطلب المحلي المتزايد على السلع المصنعة، ما أدى إلى زيادة في العجز التجاري، إثر مواجهته خلالها تحديات عديدة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية مروراً بالاضطرابات الإقليمية، وجائحة فيروس كورونا، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وأشارت إلى أن التوظيف في قطاع الصناعة بين عامي 2010 و2019 نما بمعدل2.5 بالمئة سنويًا لكن ذلك لم يكن كافيًا لمواكبة العدد الكبير من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وبينت أن قطاع الألبسة والمنسوجات، المساهم الأكبر في توليد الوظائف بين القطاعات الصناعية، بأعلى معدل نمو، لكن 70 بالمئة من هذه الوظائف تذهب لعمالة أجنبية.

وبينت الوثيقة أن الصناعة الوطنية حققت تقدماً كبيراً في كفاءة استخدامات الطاقة والمياه والمواد الخام، لكن هناك الكثير مما يتعين على القطاع القيام به لفصل الإنتاج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المواد الخام.

وتمكن القطاع من خفض كثافة استهلاك الطاقة في الإنتاج، ما وضع الأردن في مقدمة الدول المرجعية في المنطقة، إذ تراجعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 2075 كيلو طن عام 2011 إلى 1573 كيلو طن عام 2019، رغم نمو القيمة المضافة للتصنيع.

وأشارت الوثيقة أن صادرات القطاع الصناعي تتركز في عدد محدود من المنتجات والأسواق، إذ اتجهت 66 بالمئة من صادرات القطاع لعام 2010 إلى أسواق: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 46 بالمئة، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 20 بالمئة.

وطوّر الوثيقة فريق وطني برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومشاركة ممثلين من الجهات الحكومية المعنية وممثلين عن غرف الصناعة في الأردن.

ويمكن الاطلاع على وثيقة السياسة الصناعية من خلال الرابط أدناه.

--(بترا)





ع ن/ن ح/ف ق





16/03/2024 15:42:01