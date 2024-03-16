البرلمان العربي: ما يحدث في غزة يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 16 آذار (بترا)- وجه البرلمان العربي نداء بضرورة العمل على وقف الصراعات والحروب بالمنطقة العربية التي أزهقت أرواح الكثير من الأبرياء وشردت الكثير أيضا وأصبحوا بلا مأوى فضلا عن عمليات النزوح والتهجير القسري.

وشدد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 آذار من كل عام، على أن ما يحدث في قطاع غزة يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب فهي حرب إبادة جماعية ضد شعب أعزل لم يشهدها التاريخ من قبل.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان العربي وصون كرامته وتوفير الحياة الكريمة له، موضحا أنها لا تقف فقط عند حد الحقوق السياسية فحق المواطن في العيش بأمان واستقرار هو حق أصيل من حقوق الإنسان.

واكد العسومي دعم البرلمان العربي وتضامنه مع هذه التحركات وضد أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت ذريعة حقوق الإنسان.

--(بترا)

ن ا/ف ق

16/03/2024 15:19:51